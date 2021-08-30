В Самаре автобусы №207 будут заезжать еще на несколько остановок

Маршрутки будут ездить по удлиненному пути Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановление о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов городского общественного транспорта. Изменения коснулись маршрута №207, который следует от Завода Экран до Хлебной площади.

Согласно постановлению, подписанному главой Самары Еленой Лапушкиной, протяженность автобусного маршрута теперь будет составлять 3,65 км. Теперь маршрутки №207 будут останавливаться еще на нескольких остановках.

- После улицы Клинической маршрут будет пролегать по улице Осипенко, по Волжскому проспекту, Вилоновской, Максима Горького, Комсомольской и Водников, далее по своему маршруту, - сказано в постановлении администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре существенно сократилось количество машин, которые работают на 18 маршрутах общественного транспорта. В дептрансе прокомментировали внесение данных изменений в реестр тем, что это определено текущим пассажиропотоком, а на более востребованных маршрутах количество автомобилей увеличится.