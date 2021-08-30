Самарским пенсионерам уже на этой неделе должны перечислить 10 тысяч рублей

Выплаты пенсионерам - важная мера поддержки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Единая Россия" следит за тем, чтобы в регионах правильно осуществили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Первыми деньги получат обладатели банковских карт, на которые перечисляется пенсия. Это почти 30 млн человек со всей страны. Еще 13 млн пенсионеров должны забрать положенные им деньги через отделения Почты России.

Мера поддержки актуальна и для Самарской области. Председатель комитета по демографии, здравоохранению и социальной политике местной губернской думы Марина Сидухина уверена, что такая выплата - эффективный способ поддержать людей "серебряного возраста".

- Социальная помощь разным категориям населения, в том числе старшему поколению, является приоритетом в нашем социально-ориентированном государстве. Человек и его потребности – вот что превыше всего, - делится она.

Сидухина уверена, что в условиях пандемии и ограничений указанная сумма поможет многим семьям. Председатель социального комитета в региональном заксобрании не сомневается, что люди будут благодарны.