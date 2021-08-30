В Самаре 3 и 4 сентября 2021 года пройдет международный турнир по триатлону

Соревнования пройдут с соблюдением всех ограничительных мер Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В областной столице 3 и 4 сентября этого года пройдет турнир Ironstar Samara. Соревнования по триатлону город принимает уже во второй раз.

В программе много интересного. Конечно, речь идет о гонах на олимпийской дистанции и 113. Кроме того, предусмотрен заплыв на открытой воде, женский и детский забеги.

Женский - на 5 км - и детские забеги пройдут в первый день мероприятия - 3 сентября. Дамы и ребятня побегут по набережной Волги. В субботу, 4 числа, пройдут состязания по триатлону на олимпийской дистанции - 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег - и 113 - 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег. Заплыв на открытой воде охватит расстояние в 1,852 км.

Плавательный этап начнется эффектно. Старт ему дадут с корабля. Спортсмены поплывут по течению, что добавит гонке динамики.

Этап на велосипедах пройдет на центральных улицах Самары. Участники проедут мимо городских достопримечательностей и увидят старейший в России пивоваренный завод, Речной порт, Площадь славы, знаменитую стелу Ладью, ракету-носитель Союз и не только.

Забег будет вдоль набережной Волги. Виды здесь тоже прекрасные.

Мероприятие будет проводиться с соблюдением всех антиковидных мер. Участники обязаны предоставить сертификат о прохождении полной вакцинации от коронавируса или отрицательный тест на эту инфекцию, либо сертификат о том, что Covid-19 они уже переболели за последние полгода.

На ЭКСПО пустят только в маске. Также у всех будут проверять температуру. Если она превысит 37.2°, то таких людей к участию в борьбе за призы не допустят.