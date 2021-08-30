Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с жителями Промышленного района вопросы ЖКХ и благоустройства

Какие-то вопросы стало возможным решить сразу – в режиме реального времен или хотя бы найти подход к их решению

Жители Промышленного района Самары обратились к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в режиме «свободного микрофона». Глава региона обсудил с представителями ТСЖ вопросы содержания жилья и качества предоставляемых услуг ЖКХ. Губернатор отметил, что наиболее качественно услуги предоставляются тем, кто берет управление многоквартирным домом в свои руки, а не ждет «милостей» от управляющих компаний.

Претензии к работе ЖКХ – уже много лет среди главных тем, которые беспокоят жителей области. Меня, как и вас, это не устраивает. Нет иного способа, кроме как детально разбираться с этой темой, вникать в конкретные ситуации, помогать вам их решать, - сказал Дмитрий Азаров на встрече с представителями ТСЖ.

Губернатор отметил, что местным властям необходимо всегда прислушиваться к мнению самих жильцов, которые напрямую знают реальную ситуацию на месте. Он уверен, что для качественной работы необходимо вести прямой диалог с активом жилых домов в своих районах.

Стоит отметить, что в Промышленном районе самое большое количество жилых домов в Самаре, также строится много нового жилья. Представители ТСЖ рассказали губернатору, как они включаются в реализацию социально значимых инициатив по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.

Активисты участвуют в региональных проектах по благоустройству, а также являются участниками федеральных программ. Благодаря инициативности представителей ТСЖ, во дворах расширяются проезжие части, появляются парковочные карманы и детские площадки. Кроме того, жители Промышленного района добились благоустройства сквера у озера на улице Солнечной, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Дмитрий Азаров отметил, что созданный Единый центр поддержки советов МКД сможет сыграть важную роль в процессе модернизации системы ЖКХ. С момента создания центра большинство проблем жителей начало решаться в рабочем режиме, не доходя до жалоб.

- Самое активное участие в поддержке жителей, в реформировании системы ЖКХ, в отстаивании ваших интересов на законодательном уровне должны принять депутаты, которые будут избраны в Госдуму и в Самарскую Губернскую Думу на сентябрьских выборах. Партия «Единая Россия» настраивает своих кандидатов на самую энергичную работу в этом направлении, - напомнил секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров