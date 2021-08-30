В Самару приедут пять знаменитых поэтов, прозаиков и литераторов

Место проведения фестиваля будет известно позже

11 сентября 2021 года в Самаре пройдет межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст». Гости фестиваля смогут встретиться со знаменитыми писателями, среди которых Андрей Геласимов, Дмитрий Воденников, Вадим Месяц, Денис Драгунский и Андрей Рубанов.

Каждый из писателей завоевали любовь и уважение публики. Один из самых популярных российских писателей Андрей Геласимов является другом Самарской областной научной библиотеки. Он получил множество наград и премий за свои произведения, по некоторым из них даже сняли фильмы. Поэт и эссеист Дмитрий Воденников является автором 11 книг, а также участник коллективных сборников и антологий. Поэт, прозаик Вадим Месяц написал множество стихотворных сборников, среди которых «Календарь вспоминальщика», «Когда нам станет весело и светло», «Современная американская поэзия», «Високосный день», «Выход к морю» и многие другие. Сын знаменитого автора «Денискиных рассказов» Денис Драгунский расскажет самарцам об искусстве новеллы. Прозаик Андрей Рубанов получил наибольшую известность как автор книг в жанре автобиографической прозы, или «нового реализма».

Кроме того, 11 сентября на площадке фестиваля можно будет посетить презентацию нового произведения российской писательницы и сценаристки, автора романа «Калечина-Малечина», Евгении Некрасовой. «Кожа» – новый книжный сериал Некрасовой – история женской борьбы за свободу и собственную идентичность. Интересно, что новые эпизоды «Кожи» будут выходить раз в неделю – как текст и как аудио. Кроме того, любимый многими самарцами писатель Андрей Олех расскажет о своей работе над новой книгой. Интригующая тема встречи: «Забытое волжское царство»

Место и время проведения фестиваля «Время читать» будет сообщено дополнительно. Организаторы следят за ситуацией с коронавирусом, от которой зависит место и форма проведения фестиваля. Ближе к 11 сентября будет подана заявка в региональное управление Роспотребнадзора.