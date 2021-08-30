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Общество30 августа 2021 19:46

Жителей Самары до ужаса напугала реалистичная кукла, выставленная на продажу

Создатель коллекционной игрушки просит за свое творение 20 тысяч рублей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Кукла выглядит как живая. Фото: Ольга Щербенкова

Кукла выглядит как живая. Фото: Ольга Щербенкова

Самарская художница создала очень реалистичную куклу и выставила свое творение на продажу. Пользователей напугал вид коллекционной игрушки.

Жительница Самары Ольга Щербенкова создает коллекционных кукол. Одну игрушку – куклу Медди она выложила на продажу в местном паблике бесплатных объявлений за 20 тысяч рублей. Пользователей до ужаса напугала не то, что цена хенд-мейд творения, как ее реалистичный внешний вид.

- Как из фильма ужасов! Выглядит ужасающе, будто живая, – написала в комментариях Мария Шустова.

Для автора работы такие комментарии должны быть комплиментом, ведь именно реалистичность является показателем мастерства художника. Художница провела колоссальную работу – ручки и ножки Медди полные, а тело мягконабивное. Глаза сделаны из стекла ручной работы, волосики из козьего пуха. Ольга раскрасила малышку красками генезис с послойным запеканием. Кукла имеет и реалистичные габариты – ее рост 65 см, а вес 2 кг.