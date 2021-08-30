Жителей Самары до ужаса напугала реалистичная кукла, выставленная на продажу

Кукла выглядит как живая. Фото: Ольга Щербенкова

Самарская художница создала очень реалистичную куклу и выставила свое творение на продажу. Пользователей напугал вид коллекционной игрушки.

Жительница Самары Ольга Щербенкова создает коллекционных кукол. Одну игрушку – куклу Медди она выложила на продажу в местном паблике бесплатных объявлений за 20 тысяч рублей. Пользователей до ужаса напугала не то, что цена хенд-мейд творения, как ее реалистичный внешний вид.

- Как из фильма ужасов! Выглядит ужасающе, будто живая, – написала в комментариях Мария Шустова.

Для автора работы такие комментарии должны быть комплиментом, ведь именно реалистичность является показателем мастерства художника. Художница провела колоссальную работу – ручки и ножки Медди полные, а тело мягконабивное. Глаза сделаны из стекла ручной работы, волосики из козьего пуха. Ольга раскрасила малышку красками генезис с послойным запеканием. Кукла имеет и реалистичные габариты – ее рост 65 см, а вес 2 кг.