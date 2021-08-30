В Самаре приостановили суд по делу экс-замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Атякина

Дело было приостановлено 30 августа 2021 года

В Железнодорожном районном суде Самары приостановили производство по делу экс-замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина, которого обвиняют в получении крупной взятки. На сайте районного суда сказано, что суд приостановлен из-за тяжелой болезни обвиняемого.

- Производство по делу приостановлено. Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением, - сказано в картотеке.

Напомним, бывшего заместителя начальника КбшЖД Дмитрия Атякина в октябре 2019 года задержали по подозрению в получении взятки в 1,2 миллиона рублей. Эти деньги должны были дать "зеленый свет" грузу, принадлежащему ООО "Нефтетранс". В противном случае компании грозили расторжением контракта на перевозку товаров по железнодорожным путям. Однако сделку прервали сотрудники УФСБ по Самарской области. В ходу следствия выяснилось, что Атякин причастен и к другим коррупционным преступлениям.