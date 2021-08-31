В Сызрани 19-летний парень вынес с чужой дачи 760 кг металлолома

Сейчас молодой грабитель ждет суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сызранские следователи завершили предварительное расследование уголовного дела по факту кражи имущества с дачного участка. В июне этого года 19-летний парень обманом привлек своих знакомых к краже металлолома в одном из садовых товариществ в Сызрани.

По версии следствия, молодой человек, заручившись поддержкой знакомого, вынес за территорию дачного участка металлическую емкость и столбы общим весом 760 кг, а после вызвал грузовой автомобиль для перевозки похищенного к пункту сдачи чермета. Преступник скрыл злой умысел и рассказал своим подельникам, что дача принадлежит его семье.

Полицейские проверили места сбыта металлолома и обнаружили в одном из них вещи, схожие по описанию с похищенным. Как выяснилось, парень сдал чермет по собственному паспорту, поэтому обнаружить преступника не составило большого труда. Им оказался ранее не судимый 19-летний житель Сызранского района.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Благодаря оперативности сотрудников сызранской полиции, владельцу дачного участка полностью возмещен причиненный ущерб.