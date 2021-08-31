В Самаре Кировский район атаковали наглые крысы

Крысы свободно передвигаются по оживленному двору днем Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители дома по улице Олимпийская, 16 стали свидетелями невиданной наглости крыс, которые свободно гуляют по двору, не боясь людей и домашних животных. Полчища крыс заполонили дворовую территорию между домами №16 и №18 по улице Олимпийская в Кировском районе Самары.

- Крысы обнаглели совсем, уже среди белого дня бегают по двору, - написал автор видеозаписи Александр Зазин.

В комментариях жители Самары начали бурное обсуждение сложившейся в Кировском районе ситуации. Люди сообщили, что такие полчища сейчас заполонили весь Металлург.

- Вы их случайно в доме не травили? Почему они все на улицу выбежали? – задаются вопросом горожане.

Обычно, крысы появляются там, где есть скопление мусора, например, в домах с мусоропроводом. Ранее «КП-Самара» рассказывала, что нужно делать, чтобы управляющая компания заварила мусоропровод и тем самым избавила жильцов от грызунов.

В комментариях под видеозаписью с Олимпийской было выдвинуто много предположений, почему появились крысы. Люди начали обвинять отлов бродячих животных, которые отловили не только собак, но и кошек. Также, местные жители предположили, что полчища грызунов пришли со стороны овощной базы на Товарной.

Администрация Кировского района отреагировала на обращение местных жителей. Информация о крысах в трансформаторной станции поступила от Самарской сетевой компании. В настоящее время специалисты обещали решить данную проблему с грызунами на электросетевом участке.