В Самарской области подросток умер от удара током, проникнув на территорию промзоны

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 августа в Жигулевске случилось ЧП: на территории промзоны погиб подросток. Как он туда попал, теперь выясняют следователи.

- Ему всего-то 17 лет было, вся жизнь впереди, - качают головами «бывалые» сотрудники силовых структур. – Залез на территорию промзоны за железнодорожными путями, там, где Отважный проезд идет. Да еще и догадался трансформаторную подстанцию сунуться.

Собственные источники «КП-Самара» в правоохранительных органах поговаривают, что двери трансформаторной подстанции были закрыты не на замок… а на проволоку. Убрать ее не составило труда.

Зачем подросток полез в подстанцию. пока не ясною По предварительным данным, умер он от поражения техническим электричеством.

Уголовное дело следователи уже возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Конкретных подозреваемых у следствия пока нет.