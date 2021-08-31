В Самаре пройдут публичные слушания по застройке на Мехзаводе

На публичных слушаниях обсудят, что построить на Мехзаводе

В Самаре пройдут публичные слушания, на которых обсудят планировку территорий, где находятся предприятия и склады V-IV классов вредности, прилегающих к 10-му кварталу на Мехзаоде. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.

Документы по планировке представит ООО "КуйбышевГидроПроект". В соответствии с постановлением, в здании администрации Красноглинского района будет представлена экспозиция проектов планировки территории. Проекты будут демонстрировать с 9 по 23 сентября. Жители смогут оставлять свои пожелания и предложения относительно проектов.

Публичные слушания пройдут 23 сентября в 16:00 в здании районной администрации.