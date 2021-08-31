Стримы участников послушали 700 тысяч пользователей

Стало известно, кто стал главным радиотиктокером страны. Им оказался ведущий Love Radio в Калининграде Дмитрий Лапиков.

Проект #выберирадиотиктокера стартовал 14 июня. Участие принимали ведущие радиостанций, а также любые желающие, использующие TikTok.

За время проекта стримы участников посмотрели 700 тысяч уникальных пользователей TikTok. За счет этого, кстати, увеличилось и число подписчиков самих радиоведущих.

Финал состоялся 24 августа, главным радиотиктокером страны стал Дмитрий Лапиков из Калининграда с Love Radio. Он получил сертификат на 250 тысяч рублей на авиаперелеты, остальные победители – сертификаты номиналом по 50 тысяч.