В Самаре около 200 новых заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 441 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

В областной столице снова значительно больше новых заразившихся, чем в остальных городах и районах губернии - 196. Практически в два раза меньше в Тольятти, где 94. Далее во главе списка Новокуйбышевск, где 18, Волжский район (15) и Кошкинский район (14).

За сутки в регионе умерли 23 человека. Среди них 14 женщин в возрасте от 55-ти до 94-х лет, а также 9 мужчин от 56-ти до 83-х лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Всего же с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 90 198 человек, из которых выздоровели 77 653, умерли - 3 225.