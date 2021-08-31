В Тольяттинском госуниверситете открыли новый бассейн

Бассейн открыли к новому учебному году

В преддверии нового учебного года в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) открыли новый бассейн. На открытии присутствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и замминистра науки и образования РФ Петр Кучеренко.

Университет с 2017 года является опорным вузом губернии. В учебном заведении ведут инновационные разработки, а выпускники вносят значительный вклад в развитие региона.

Вуз является активным участником научно-образовательного центра (НОЦ), в дорожные карты которого включены несколько проектов ТГУ.

Открытие бассейна является не только важным этапом развития инфраструктуры вуза. Заниматься здесь смогут не только студенты, но и любые желающие жители города.

- Очень важно, что в преддверии Дня знаний мы открыли новый бассейн в Тольяттинском государственном университете – опорном вузе Самарской области, который сегодня задает тренд развития городского округа Тольятти, готовит квалифицированные кадры, вузе, в который сегодня приезжают учиться из других городов нашей Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров.