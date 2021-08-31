С 1 сентября родители самарских дошкольников будут получать 100 % оплату больничного по уходу за детьми

Мера поддержки поможет молодым родителям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Родители детей до 7 лет включительно будут получать пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 % от среднего заработка вне зависимости от стажа работника. Как считает первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в госдуме Андрей Исаев, такая норма поддержит финансовое благополучие семей.

- Считают это важным нововведением 2021 года среди мер социальной поддержки для семей с детьми дошкольного и младшего возраста, - делится министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова.

По словам главы министерства, размер пособия по уходу за заболевшим ребенком до 8 лет больше не будет зависеть от стажа работы родителя, как это случалось раньше. Не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчеты Фонд социального страхования проведет самостоятельность - на основании больничного листа.

- Работодателей это тоже никак не коснется. Всю дополнительную нагрузку берет на себя государство. Фонд будет оплачивать больничные родителям напрямую, - добавила Антимонова.