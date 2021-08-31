Сотрудники "ЭкоВоза" собрали для детей 300 кило школьных принадлежностей

Многие дети получили приятные сюрпризы перед 1 сентября Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже завтра стартует новый учебный год. Сотрудники ГК "ЭкоВоз" совместно с ПАО "Сбербанк" организовали благотворительную акцию "Помоги собраться в школу", которая ребятам перед 1 сентября пришлась очень кстати. Особенно речь идет о тех семьях, где у родителей есть проблемы с деньгами.

- На наш призыв откликнулись неравнодушные жители Тольятти и Самары. Они приносили много ярких, выбранных с душой товаров для школы, - рассказали в пресс-службе "ЭкоВоза".

Собрать получилось действительно много. Если сумму назвать сложно, то путем взвешивания получилось более 300 килограмм канцелярии и школьных принадлежностей.

Уже сегодня школьные наборы получили 45 тольяттинских и 20 самарских малообеспеченных многодетных семей, а также реабилитационный интернат для детей сирот "Феникс". Организаторы акции благодарят всех, кто принял в ней участие.