Дорогу у школы на Пятой просеке в Самаре сделают к 1 сентября

Ремонт около школы продолжается

Дорогу у школы на Пятой просеке сделают к 1 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году в новую школу пойдут первые ученики. Сейчас школа способна принять 600 ребят. Также там строится второй корпус, который сможет принять еще 850 учеников.

Около школы строят подъездные пути. Прошлой ночью сделали ремонт дороги на просеке между домами 109 и 141, а также на улице Солнечной от дома №4 до дома №24.

Предстоящей ночью подрядчики планируют починить оставшуюся часть по основному ходу дороги.