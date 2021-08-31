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Общество31 августа 2021 18:44

Дорогу у школы на Пятой просеке в Самаре сделают к 1 сентября

Подрядчик будет работать всю ночь перед открытием школы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Ремонт около школы продолжается

Ремонт около школы продолжается

Дорогу у школы на Пятой просеке сделают к 1 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году в новую школу пойдут первые ученики. Сейчас школа способна принять 600 ребят. Также там строится второй корпус, который сможет принять еще 850 учеников.

Около школы строят подъездные пути. Прошлой ночью сделали ремонт дороги на просеке между домами 109 и 141, а также на улице Солнечной от дома №4 до дома №24.

Предстоящей ночью подрядчики планируют починить оставшуюся часть по основному ходу дороги.