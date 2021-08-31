В Самарской области до конца года из ветхого жилья планируют расселить более 3 тысяч человек

В Самаре продолжается переселение граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца текущего года из ветхого жилья планируют расселить 3 032 человека. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Программа по переселению граждан рассчитана до 2025 года. В прошлом году переселили 2 560 человек, годом ранее - 329 человек.

Процесс расселения идет в плановом режиме и продолжается в несколько этапов. В этом году завершается второй этап, по которому запланировано расселить 2 197 человек, и начинается третий этап, в рамках которого переселят 4 617 человек.

Всего за время действия программы переселения жилищные условия улучшат 24 тысячи человек.