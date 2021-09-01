В Самарской области количество новых заразившихся стабильно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом заразились еще 443 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заболевших выздоровели 316 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 90 641 человек, из которых выздоровели 77 969. Умерли 3 250 человек, за прошедшие сутки в Самарской области было 25 новых смертельных случаев.

В целом по стране в среду, 1 сентября, зафиксировали 18 368 новых случаев заражения в 85-ти регионах страны. Всего заболели порядка 7 миллионов человек.