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Здоровье1 сентября 2021 11:46

В Самарской области 443 новых случаев заражения коронавирусом: данные на 1 сентября 2021

В регионе за сутки 25 новых летальных случаев
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области количество новых заразившихся стабильно

В Самарской области количество новых заразившихся стабильно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом заразились еще 443 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заболевших выздоровели 316 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 90 641 человек, из которых выздоровели 77 969. Умерли 3 250 человек, за прошедшие сутки в Самарской области было 25 новых смертельных случаев.

В целом по стране в среду, 1 сентября, зафиксировали 18 368 новых случаев заражения в 85-ти регионах страны. Всего заболели порядка 7 миллионов человек.