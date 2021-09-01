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Происшествия1 сентября 2021 15:22

Пьяный турист из Самары устроил кровавую бойню в отеле в Абхазии

Самарец беспричинно напал на хозяина гостиницы и на одну из отдыхающих
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Самарец порезал двух человек в отеле в Абхазии. Фото: МВД Абхазии

Самарец порезал двух человек в отеле в Абхазии. Фото: МВД Абхазии

В Абхазии, в городе Пицунда, в одном из отелей в разгар дня разыгралась настоящая кровавая драма. Пьяный турист из Самары устроил настоящую кровавую бойню на балконе гостиницы, где он остановился на отдых. Мужчина беспричинно нанес ножевые ранения 53-летнему хозяину отеля и девушке из Новосибирска, которая находилась рядом.

- Самарец напал на хозяина гостиницы и нанес ему множество колото-резанных травм в область шеи и рук. После чего он набросился с ножом на гостью из Новосибирска, - рассказали в пресс-службе МВД Абхазии.

Пострадавших в результате поножовщины госпитализировали в Гагрскую районную больницу. Об их состоянии на данный момент не сообщается.

Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре сотрудники Пицундского отдела милиции нашли самарца по горячим следам. Во время задержания у мужчины изъяли нож.

В настоящее время по факту происшествия следователи проводят проверку, собранный материал был переслан в прокуратуру для принятия процессуального решения.

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Житель Самары, отдыхавший в Пицундском, нанес ножевые ранения постояльцам и хозяину.
Житель Самары, отдыхавший в Пицундском, нанес ножевые ранения постояльцам и хозяину.
Пострадавших госпитализировали в Гагрскую районную больницу. Самого виновника происшествия по горячим следам сотрудники Пицундского отдела милиции задержали во дворе соседнего гостевого дома, на месте происшествия изъят нож.