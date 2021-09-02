Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Ефремов перешел в «Акрон»

В «Акроне» полузащитник будет играть под 14 номером. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

«Акрон» объявил о подписании 26-летнего полузащитника Дмитрия Ефремова. Последним клубов в карьере футболиста были самарские «Крылья Советов», которые он покинул этим летом. Контракт с «Акроном» рассчитан до конца этого сезона, сообщает пресс-служба клуба.

- Дмитрий Ефремов родился в Ульяновске, но в большей степени считается воспитанником «Академии футбола имени Юрия Коноплева», куда перебрался в 11-летнем возрасте. Свой профессиональный путь он начал тоже в Тольятти в составе «Академии» во втором дивизионе. За «Акрон» новобранец будет выступать под 14 номером, - говорится в сообщении тольяттинского клуба.

Кроме «Крыльев», за которые Ефремов провел пять матчей, забил гол и отдал четыре голевые, и «Академии», полузащитник поиграл за ЦСКА, «Оренбург», чешский «Слован» и «Урал». Также в послужном списке футболиста есть матч за сборную России.