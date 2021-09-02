В Самаре автобусные перевозки хотят отдать москвичам. Когда это будет

У самарских автобусов может появиться новое руководство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре автобусные перевозки хотят отдать москвичам. Столичное ООО «Ранд-Транс» ведет переговоры о приобретении компании «Самараавтогаз», которая выиграла тендер на все автобусные перевозки внутри города и обслуживает муниципальные маршруты. Информацию журналисту «КП-Самара» подтвердили в компании-перевозчике.

- Переговоры с инвестором действительно ведутся, однако никакой сделки пока не было, - рассказали в «Самараавтогаз». - Предприятие работает в штатном режиме, автобусы выходят на линию в соответствии с расписанием.

Точные сроки завершения переговоров и заключения сделки пока неизвестны.

- Со стороны инвестора прозвучало предположение, что переговоры могут занять еще около трех месяцев, - пояснили в «Самараавтогаз».

Компания «РАНД-ТРАНС» «прописана» в Москве и работает более 20 лет. Перевозчик обслуживает более сотни подмосковных маршрутов, но судя по комментариям в соцсетях, его работой довольны не все пассажиры.

Как сообщалось ранее, инвестиции в общественный транспорт Самары могут составить около 150 миллионов рублей.