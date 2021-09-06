Вернуться к стабильной работе: Губернатор обсудил вопросы поставки комплектующих на АВТОВАЗ

Правительство готово курировать вопрос с поставщиками АВТОВАЗа

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО «АВТОВАЗ» и ООО «Роберт Бош Самара» вопросы поставки комплектующих на автоконцерн в Тольятти. В последние недели предприятие было вынуждено останавливать конвейер из-за сложившейся ситуации с поставкой комплектующих. Правительство уже два месяца содействие заводу, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее.

Линии сборки на АВТОВАЗе уже с 16 августа 2021 года работают с перебоями. Это связано с проблемами поставки комплектующих от компании «Роберт Бош Самара». В свою очередь они испытывают трудности со своими поставщиками.

Сбой с поставками вынудил руководство АВТОВАЗа пересмотреть план производства. Как сообщил вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михайленко, ранее из-за роста автомобильного рынка было принято решение об организации 9-ти часовых рабочих смен на производстве, а также на завод было принято 948 рабочих подразделений. Но из-за проблем с поставщиком план изменился.

- На сегодняшний день около 15 тысяч работников сборочных линий находятся в режиме простоя с выплатой двух третей зарплаты. Для поддержки работников мы перенесли корпоративный отпуск, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25-27 августа, с полной выплатой отпускных за эти дни, а по итогам первого полугодия была выплачена премия 8 тысяч рублей. Также для вакцинированных сотрудников предусмотрена выплата в размере трех тысяч рублей.

Губернато Дмитрий Азаров поблагодарил руководство АВТОВАЗа за поддержку своих сотрудников в сложный период. Как только компания «Роберт Бош Самара» наладит поставки, на заводе возобновятся 9-часовые рабочие сметы и смены по субботам.