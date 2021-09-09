В Самарской области девушка пострадала при столкновении гидроциклов

В Самарской области выясняют причины столкновения гидроциклов на Волге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту столкновения двух гидроциклов, в результате чего травмы получила 24-летняя девушка. Об этом сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Гидроциклы столкнулись на Волге в протоке Рождественская Воложка. На борту одного из них была девушка, которую с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

Сейчас следователи устанавливают подробности произошедшего, а также выясняют причины столкновения гидроциклов.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.