В Самаре судьбу заброшенного детского сада на улице Промышленности, 317 будет решать собственник здания

Здание было приобретено для дальнейших инвестиций Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре, 8 сентября 2021 года, состоялась встреча инициативной группы и представителей администрации с действующим собственником здания бывшего детского сада на улице Промышленности, 317. Стороны обсудили дальнейшую судьбу здания.

Последние несколько лет здание бывшего дошкольного учреждения находится в частной собственности. В настоящее время здание принадлежит компании, руководителем которой является Денис Корпачев. Он рассказал о дальнейших планах на территории объекта.

- Этот объект был куплен с целью инвестирования. Сейчас мы облагородили территорию, поставили ограждение и вырубили сухие кустарники. В настоящее время в здании восстанавливается система отопления. На этом пока остановимся, дальнейших планов на использование здания пока нет, - сказал действующий собственник Денис Корпачев.

Администрация Самары в свою очередь отметила, что вернуть зданию статус дошкольного учреждения будет не просто. Это связано с тем, что прошлые владельцы демонтировали коммуникации пищеблока и прачечной, санузлы для каждой групповой ячейки. Кроме того, за это время поменялись санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, в которых располагаются дошкольные учреждения.

Чиновники отметили, что в течение двух недель будет собрана дополнительная подробная информация, а также будут проведены расчеты по восстановлению. После этого с руководителем компании-собственника будет проведены переговоры. Результаты этой встречи и решение о дальнейшей судьбе здания будет предоставлено инициативной группе.