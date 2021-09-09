На выборах в Самарской области за легитимностью будут следить более 5 тысяч наблюдателей

Выборы-2021 пройдут максимально честно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области готовятся к предстоящим выборам. 17, 18 и 19 сентября 2021 года более 5 тысяч наблюдателей будут следить за легитимностью избирательного процесса, 60% из общественников – молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

- Молодежь Самарской области активно включилась в процесс подготовки и организации предстоящих выборов. Сегодня молодёжные организации являются локомотивами развития гражданского общества, - отметил член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

В этом году выборы особенно отличаются большим количеством молодых кандидатов, так как это наиболее активная электоральная сила. Социальные лифты, которые сегодня существуют, например, «Россия – страна возможностей», «Лидеры России», дают возможность молодым и инициативным развиваться, расти. Напомним, Самарская область – единственный регион в России, который представил самого молодого кандидата из Тольятти.

- Наша ключевая задача - это привлекать ребят к голосованию, прийти и проявить свою гражданскую позицию. В этом году действительно очень много молодых кандидатов, которые могут изменить, в первую очередь, нашу жизнь, жизнь молодых людей, - сказал руководитель программ и проектов "Российского союза молодежи" в Самарской области Даниил Сиднев.

Во время встречи общественники также обсудили вопрос безопасности на предвыборных участках. По данным правительства, уже завершаются работы по установке камер и видеорегистраторов. Камеры установят на 1134 участках, а видеорегистраторами оборудуют 646 участков. Трансляция с камер будет идти непрерывно с 8 утра 17 сентября и до окончания выборов. Любой желающий сможет посмотреть ход голосования в центрах общественного наблюдения.