В Самаре приставы арестовали автомобиль мошенника, который незаконно присвоил 90,5 миллионов рублей

Автомобиль будет продан, а деньги пойдут на погашение задолженности. Фото: ФССП по Самарской области

В Самаре в отношении 52-летнего местного жило было возбуждено исполнительское производство о взыскании уголовного штрафа. Как стали известно, мужчина в составе организованной группы совершил мошенничество на 90,5 миллионов рублей.

- Стало известно, что обвиняемый владеет автомобилем Lexus NX. Транспортное средство было обнаружено на одной из автостоянок города. В отношении иномарки был составлен акт описи и ареста. Транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку. В настоящее время подготовлены документы на передачу автомобиля на реализацию, - сообщили в ФССП по Самарской области.

Сразу после того, как автомобиль будет продан, вырученные деньги будут перечислены в счет погашения основной задолженности в размере 90,5 миллионов рублей. Кроме того, помимо основного долга, самарец должен будет заплатить исполнительский сбор в размере 6,3 миллионов рублей.