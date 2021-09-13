Перешли на безнал: самарцы почти полностью отказались от наличных платежей

Все чаще самарцы предпочитают расплачиваться банковскими картами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы почти полностью отказались от расчетов с помощью наличных денег - доля безналичной оплаты товаров и услуг в первом полугодии 2021 года в регионе достигла 93%. Такие данные опубликовал Центробанк.

По сведениям регулятора банковской отрасли за первые шесть месяцев 2021-го на территории Самарской области было совершено 363 млн транзакций с помощью банковских карт. Это на 24% больше, чем в первом полугодии 2020-го. Правда, суммы выросли не столь значительно: жители региона совершили безналичных платежей на 495 миллиарда рублей - это на 14% больше, чем в прошлом году.

- Доля операций по оплате товаров и услуг с использованием карт в Самарской области достигла 93% по количеству и 46% – по сумме, - рассказала управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. – В общей сложности жители и гости самарского региона за полгода 336 млн раз оплатили свои приобретения банковскими картами на общую сумму 226 млрд рублей. Прирост составил почти 30% по сравнению с первым полугодием 2020-го.

Как отметила Марина Мясникова, развитию безналичных платежей в регионе способствует расширение платежной инфраструктуры. За год количество терминалов эквайринга в магазинах Самарской области выросло на 10% и достигло показателя в 76 тысяч устройств.

Выросло и количество банковских карт, выпущенных финансовыми организациями на территории Самарской области - на 1 июля этот показатель составил 6,7 млн штук, что на 11% больше, чем годом ранее.