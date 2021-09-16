Прокуратура Самары организовала проверку в школе №73, где увидели мышей и насекомых

Родители школьников пожаловались на антисанитарную обстановку в школе Фото: "КП" Архив

Прокуратура Самары вместе со специалистами Роспотребнадзора проведут проверку в школе№73 Кировского района, где родители учеников увидели из окна гардеробной мышь, которая охотится за тараканами.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что в социальных сетях появилось видео, где откормленная мышь что-то увлеченно грызет в приямке окна со стороны улицы. В департаменте образования ответили, что ни насекомые, ни грызуны не проникали в помещение гардеробной. Директору школы вынесено представление об устранении завалов мусора в приямке, из-за чего туда пробрались мыши.

Руководитель прокуратуры Самарской области Артем Ярыгин поручил провести проверку размещенной в социальных сетях и СМИ информации. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, а также будет дана оценка действиям ответственных за санитарно-эпидемиологическую обстановку в учебном заведении Самары.