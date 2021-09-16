Центры "Мой бизнес" планируют открыть в Кинеле, Похвистнево и Октябрьске

В центрах "Мой бизнес" готовы помогать предпринимателям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области продолжает развиваться сеть центров "Мой бизнес". Там предприниматели получают услуги в режиме "одного окна". Такие учреждения уже действуют в региональном центре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Новокуйбышевске и Отрадном.

В министерстве экономического развития и инвестиций области отмечают, что в планах - открыть аналогичные площадки в Кинеле, Похвистнево и Октябрьске. С расширением центров увеличивается и количество обращений - местные бизнесмены в 2021 году получили здесь уже более 5 тысяч услуг.

- Наше министерство оказывает представителям бизнеса самые разные услуги, в том числе консультации по бизнес-вопросам, выбор организационно-правовой формы, помощь в регистрации своего дела, оформление заявок на получение льготных кредитов, мер господдержки, содействие при выходе на электронные торговые площадки, при освоении внешних рынков, - говорит глава минэкономразвития губернии Дмитрий Богданов.

По словам министра, меры формируются исходя из потребностей предпринимательского сообщества, с которым ведется постоянный диалог. Также проводится постоянный анализ рынка.