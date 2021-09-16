Молодой человек, стрелявший в Самаре на Некрасовской, в суде заявил, что это был игрушечный автомат

Самарского парня с автоматом в багажнике отдали под суд Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре 16 сентября 2021 года судят парня, который устроил фейерверк-шоу на пересечении Некрасовской и Куйбышева, а после стрелял из автомата в воздух. Молодой человек при даче показаний заявил, что автомат был игрушечным.

- Это было не настоящее оружие, а игрушка, - передает слова подсудимого журналист «КП-Самара», который находится на заседании.

Адвокат обвиняемого также подтвердил версию, что автомат был охолощенный, который можно приобрести свободно в специализированном магазине. Документы были переданы следователям, сейчас проводится проверка.

Подсудимый признался, что после того, как видеозапись с его участием разлетелась по социальным сетям и СМИ, он принял решение самому явиться в отдел полиции.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 11 сентября в центре Самары. Компания молодых людей устроила «огненное» шоу с запуском салютов друг в друга, а после один из парней достал из багажника припаркованного автомобиля автомат и раздал очередь в небо.В настоящее время по факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.