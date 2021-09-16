В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 477 человек, 21 пациент умер

Коронавирус не отступает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области опубликовали обновленные данные по коронавирусу на 16 сентября 2021 года. Так, за минувшие сутки в регионе было подтверждено 477 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в Самарской области зарегистрировано 97 592 заболевших.

Из общего числа зараженных, 81 815 пациентов на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за сутки диагноз был снят еще у 293 пациентов.

Что касается печальной статистики по коронавирусу в Самарской области, то по данным на 16 сентября 2021 года, в регионе скончались за сутки 21 человек. Общее количество умерших – 3 592.