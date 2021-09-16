Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 13:41

Самарцы стали чаще покупать обогреватели

С наступлением холодов горожане утепляются
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самарцы начали утепляться

Самарцы начали утепляться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с наступлением холодной погоды возрос спрос на обогреватели, выяснили в Авито.

Как отмечают эксперты сайта объявлений, спрос на обогреватели традиционно растет в августе и сентябре, когда уже становится холодно, но отопление пока не включают. В Самарской области прогнозируют по-осеннему прохладную погоду, а потому в регионе уже начинают отопительный сезон.

Но жители и сами утепляются. Самарцы не только стали чаще покупать обогреватели, но и заказывают услуги по утеплению балконов и лоджий. По сравнению с весенним периодом спрос на такие услуги возрос на 69%.

Кроме того, на 70% чаще стали заказывать ремонт обогревателей и кондиционеров, сломавшихся из-за работы в режиме обогрева.