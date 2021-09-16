Самарцы стали чаще покупать обогреватели

Самарцы начали утепляться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с наступлением холодной погоды возрос спрос на обогреватели, выяснили в Авито.

Как отмечают эксперты сайта объявлений, спрос на обогреватели традиционно растет в августе и сентябре, когда уже становится холодно, но отопление пока не включают. В Самарской области прогнозируют по-осеннему прохладную погоду, а потому в регионе уже начинают отопительный сезон.

Но жители и сами утепляются. Самарцы не только стали чаще покупать обогреватели, но и заказывают услуги по утеплению балконов и лоджий. По сравнению с весенним периодом спрос на такие услуги возрос на 69%.

Кроме того, на 70% чаще стали заказывать ремонт обогревателей и кондиционеров, сломавшихся из-за работы в режиме обогрева.