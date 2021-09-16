Первая самарская модель-андрогин попал на страницы Vogue

Самарская модель-андрогин появился на страницах Vogue. ФОТО: Предоставлено "Комсомолке"

Первая самарская модель-адрогин Ник Франк попал на страницы глянцевого журнала Vogue. Молодой человек снимался в рекламе бренда очков, которую после опубликовали в печатной версии популярного журнала.

По словам Николая (настоящее имя парня) он не знал, как организаторы съёмок поступям с получившимися кадрами и просто снимался в рекламе.

Сейчас молодой человек преподаёт позирование для всех желающих и активно снимается как для себя, так и для различных брендов. Подписчики его инстаграма положительно отзываются о работах Ника и всегда горячо приветствуют новые фотографии и видео. А необычная внешность модели позитивно отражается на повышении толерантности к людям с нестандартным внешним видом.

- Я надеюсь, когда-нибудь люди перестанут быть ханжами и судить человека по внешности. В наше время нужно быть дружелюбнее и радоваться успехам земляков, а не хейтить за то, что он не такой, как вы, - рассказала поклонница модели из Самары Елена.

Ник Франк родился в небольшом селе Самарской области и подробно рассказал «КП-Самара», каково это – добиться таких высоких успехов без связей и лишь с помощью собственного таланта и внешности. Также он рассказывал, что его работы уже получали знак Vogue и размещались на их сайте, но в печатном виде журнала фото молодого человека опубликованы впервые.