В Куйбышевском районе снесут несколько ветхих домов

В Самаре хотят снести еще несколько ветхих домов Фото: Алексей ФОКИН

Опубликован список домов, которые снесут на территории поселка Кирзавод-6 в Самаре. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.

В городе пройдут публичные слушания по планировке территорий в границах улиц Центральной и Таганской в Куйбышевском районе.

Сейчас представлен перечень ветхого жилья, которые планируют снести. Это двухэтажные дома 50-х годов постройки, а один из домов был построен в 1933 году.

Снести планируют дома под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18.