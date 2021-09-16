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Общество16 сентября 2021 15:55

В Самарской области дети, нуждающиеся в помощи, получили 25 000 000 рублей

Таковы итоги работы благотворительного фонда «ДетскиеДомики» за 15 лет
Кристина АДАЕВА
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Поддержать подопечных фонда можно на сайте deti.detskiedomiki.ru.

Поддержать подопечных фонда можно на сайте deti.detskiedomiki.ru.

В сентябре благотворительный фонд «ДетскиеДомики» отмечает юбилей. Вот уже 15 лет фонд помогает детям, делая мир добрее и ярче. «Делать все возможное и невозможное для счастья и здоровья детей из детдомов и малообеспеченных семей» - один из лозунгов благотворительного фонда.

С 4 сентября 2006 года - это тот день, когда фонд был официально зарегистрирован – помощь получили более 20 000 детей в детских учреждениях и в нуждающихся семьях на сумму более 580 000 000 рублей. Фонд «ДетскиеДомики» работает на территории всей страны, в том числе и в Самарской области. Объем помощи благополучателям нашего региона - более 25 000 000 рублей.

Благодаря фонду дети получают возможности для получения качественного образования, воспитания и лечения, а также проживания в условиях, приближенных к домашним.

- Благодарим всех, кто поддерживает нашу работу. Помогаем взрослым помогать детям вместе! – отметили в фонде.

Поддержать подопечных фонда можно на сайте deti.detskiedomiki.ru.