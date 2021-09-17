Жители Самары могут помочь маленькой девочке научиться говорить

Без помощи неравнодушных людей успехи Софьи могут пропасть.

У юной Софьи проблемы с речью. Отдельными словами девочка заговорила только после 5 лет. Сейчас Софье 8 лет, и она – школьница, правда, учится индивидуально. Учеба дается тяжело, да и общение со сверстниками для нее дело непростое. У Сони детский аутизм, с рождения она проходит лечение у невролога. Софья хоть и заметно отстает в развитии, но очень старается и мечтает научиться говорить. Пока получаются только простые предложения. Поэтому ей необходим курс реабилитации в Реацентре.

Курсовое лечение, включающее микротоковую рефлексотерапию, неплохо помогают продвинуться вперед в развитии, вот только необходимых средств у семьи нет. По просьбе мамы девочки, средства на лечение собирает благотворительный фонд «ДетскиеДомики». Ведь Софье постоянно требуются специальные занятия и лечение ноотропами, которые дают положительные результаты. Без помощи неравнодушных людей успехи Софьи могут пропасть.

Как помочь:

- перейти на страничку Софьи на сайте фонда detskiedomiki.ru и нажать на кнопку «Помоги сейчас». Важно указать в назначении платежа «Здоровый ребенок. Код 334»;

- перевести средства через Сбербанк-онлайн. В разделе «Оплата покупок и услуг» набрать «ДетскиеДомики», указать сумму перевода и назначение: Здоровый ребёнок. Код 334.