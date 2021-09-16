Логистический центр онлайн-ритейлера Wildberries появится в Самарской области

Подписано соглашение о строительства логистического центра Wildberries в Самарской области

В Самарской области построят крупный логистический центр онлайн-ритейлера Wildberries, благодаря чему создадут пять тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Хаб площадью 100 тысяч квадратных метров начнут строить в 2022 году. На площадке будут хранить, принимать и сортировать товары.

Открытие центра позволит ускорить доставку товаров и снизить логистические расходы поставщиков из Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров считает, что благодаря появлению логистического центра, на крупную электронную площадку смогут попадать самарские производители.

- Я очень рад тому, что сегодня мы зафиксировали в соглашении те договоренности, которые были достигнуты с компанией Wildberries на Петербургском международном экономическом форуме. Подписание соглашения с крупнейшей российской компанией по электронным продажам стало итогом этой напряженной, большой подготовительной работы, в том числе, на экономическом форуме. Уверен, что этот проект будет успешно реализован, - сказал губернатор.