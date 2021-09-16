В новый завод сыров в Тольятти вложат более 10 млрд рублей

Открытие завода в Тольятти - большое событие Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 2023 году в Тольятти заработает завод московского производителя плавленых сыров "КАРАТ". Он обещает стать крупным потребителем молока с потенциалом переработки 290 млн тонн молока в год.

Инвестор планирует вложить в реализацию проекта более 10 млрд рублей. На будущем предприятии будет трудоустроена 574 человека. На предприятии установят российское и французское оборудование. Здесь спроектируют современные инженерные системы. Производить планируют творожные и полутвердые сыры, а также зерненый творог.

Инвесторов поддерживает правительство губернии. Компания уже получила статус резидента ТОСЭР "Тольятти" и связанные с этим статусом налоговые льготы. Они заключили инвестиционный меморандум, который упростил процедуру выделения земли.

- Это очередной крупный инвестор, которые развивает свой бизнес на территории Самарской области. Нам приятно осознавать, что инвесторы видят в лице правительства и нашего министерства надежного партнера, которые окажет бизнесу всю необходимую поддержку, - заявил глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Создания завода "КАРАТ" способствует тому, что в городе появятся другие предприятия, с ним связанные. Это тоже является плюсом для развития экономики.