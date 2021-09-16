Товары и услуги от Билайн появились на Яндекс.Маркете

Теперь для пользователей сервиса доступны товары и услуги от Билайн, включая новинки среди смартфонов, аксессуары и SIM-карты оператора.

SIM-карты Билайн можно найти в разделе — «Электроника - Тарифные планы и мобильные номера», так же по соответствующему соответствующий запросу в поиске.

Получить SIM-карту можно любым удобным способом — курьером, самовывозом или по почте. Активацию SIM-карты клиент производит самостоятельно. Для этого потребуется смартфон с камерой и подключением к интернету, а также подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг и установленное приложение «Госключ» — с его помощью можно получить электронную подпись, необходимую для подписания договора (подробнее о самостоятельной регистрации можно узнать здесь).

Помимо SIM-карт от Билайн на Яндекс.Маркете в предложении от оператора появились смартфоны и аксессуары брендов Samsung, Xiaomi, Nokia, ZTE, Apple, JBL и др. Все товары прошли дополнительную проверку специалистами закупок Билайн.

Никита Чепрасов, директор по интернет-решениям Билайн:

«Яндекс является одним из ключевых партнеров Билайн. Мы рассчитываем, что наше партнерство с маркетплейсом поможет нам привлечь новую долю рынка, в том числе аудиторию Яндекс.Плюс. А также позволит нашим клиентам получить еще более комфортный и привычный опыт интернет-покупок».