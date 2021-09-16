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Происшествия16 сентября 2021 17:04

В Самаре полицейский просит коллег помочь вернуть электронную сигарету сыну-подростку

Мальчишке 15 лет, сигарету у него недалеко от дома
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Уголовное дело пока не возбуждено, личность подозреваемого не установлена

Уголовное дело пока не возбуждено, личность подозреваемого не установлена

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце августа в самарскую полицию обратился Олег К. Как говорят собственные источники «Комсомолки», мужчина сам работает в органах внутренних дел, но тут ему потребовалась помощь коллег. Он объяснил: на его несовершеннолетнего сына напал некий мужчина, которого предположительно зовут Александром.

- Паренек был возле жилого дома на ул.Мичурина – это в 10 минутах ходьбы до его дома, когда незнакомец вдруг силой отобрал у него электронную сигарету, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Стоимость похищенного – 10 тысяч рублей.

Интересно, что силовики довольно оперативно собрали материалы проверки. И хотя уголовное дело пока не возбудили, работа по заявлению ведется крайне активно. Задали ли Олегу вопрос, зачем его 15-летнему сыну электронная сигарета, остается тайной.