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Происшествия16 сентября 2021 17:47

Самарский таксист попался на краже канализационных люков

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Он брал заказы, а параллельно еще и воровал канализационные люки

Он брал заказы, а параллельно еще и воровал канализационные люки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей Николаевич из Самары в последнее время работает таксистом. Разъезжая по городу, часто видит вещи, на которых можно подзаработать. Как выяснили самарские полицейские, подзаработать он решил на крышках канализационных люков. Пока что следствие вменяет ему пропажу двух крышек общей стоимостью более 7 тысяч рублей, но со временем, вполне возможно, удастся подтвердить его причастность к другим пропажам.

- Мы выяснили, почему у него такой «наметанный» взгляд и предприимчивость, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных структурах . – Все просто: он уже был судим за воровство и грабежи.

Сейчас на мужчину возбудили уголовное дело по статье «Кража». С учетом его предыдущих «подвигов», если его вина будет доказана в суде, таксист может уехать в места не столь отдаленные на пару лет.