В Самарской области аграриям возместили 750 млн рублей за мелиорацию земель

Урожая должно хватить еще и на продажу Фото: предоставлено пресс-службой

В середине сентября в Самарской области аграрии уже собрали 1,9 млн тонн зерна, 20 тысяч тонн овощей и еще 34,5 тысячи тонн картошки. По предварительным подсчетам, этого хватит не только на то, чтобы обеспечить грядущей зимой потребности жителей региона, но и на то, чтобы еще и продать часть полученных продуктов.

Лето в 2021 году было жарким и засушливым. Сохранить тот урожай, что мы получили, удалось, в том числе, благодаря мелиорации земель – речь о целом комплексе работ по орошению и улучшению качества земли.

По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Дениса Герасенкова, в среднем в регионе за год фермеры осушают, орошают и в целом – улучшают и включают в земли, пригодные для земледелия - по 2 тысяч гектаров. И это стало возможным при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, плюс благодаря действующим госпрограммам.

По подсчетам чиновников, с 2018 по 2021 года фермеры и сельхозпредприятия потратили примерно 1,5 млн рублей на мелиорацию земель. При помощи тех мер господдержки, что сейчас действуют, им «вернулись» 750 млн рублей. Однако дело тут не только в деньгах:

- Одно из наших садоводческих предприятий из-за пандемии не могло нанять нужное количество рабочих, потому что ранее для этого привлекались иностранная рабочая сила, - рассказала директор финансового департамента ОАО «СИНКО» Юлия Затолокина. – Благодаря субсидиям и помощи правительства Самарской области мы смогли организовать на своем предприятии прохождение практики для студентов агровуза, что помогло спасти и собрать урожай».