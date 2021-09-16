На Дальнем Востоке уже голосуют, Самарская область готовится

В этом году выборы в России проходят в три дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России в пятницу началось трехдневное голосование. Жители страны с 17 по 19 сентября выбирают состав Госдумы восьмого созыва. Жители Самарской области, в том числе, определяют депутатов, которые будут работать в губернской думе.

Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. В нашем регионе подготовлено 1 802 избирательных участка, где смогут проголосовать 2,4 млн жителей.

Трехдневный формат голосования позволит избежать массового скопления людей на участках, что особенно актуально в условиях пандемии из-за коронавируса. Избирателям будут выдавать маски и перчатки, для голосования используют одноразовые ручки.

В Самарской области за ходом голосования будут следить порядка 5 тысяч наблюдателей, кроме того, на участках установлено свыше 100 тысяч камер видеонаблюдения.