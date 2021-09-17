Провести капремонт "Дома Челышева" в Самаре мешают сами жители

Самарский депутат обсудил с жителями центра их вопросы

В Самаре памятник архитектуры в русском стиле "Дом Челышева" нуждается в капитальном ремонте. Здание было построено в коне 19 века, но за это время его ни разу не ремонтировали, так что можно представить, в каком состоянии перекрытия, кровля, сами квартиры, подъезды. Пару лет назад к работам на объекте приступили сотрудники подрядных организаций фонда капремонта, но они не закончили свое дело. Причем причиной этого стали во многом сами жители.

- Некоторые жильцы отказываются на время капитального ремонта выезжать из своих квартир. Нам нужно определиться: если хотим спасти этот уникальный объект, значит, все жители должны занять единую позицию, - рассказал на встрече с жителями дома самарский депутат Александр Хинштейн.

Он рассказал, что сегодня этот объект действительно проблемный, более того - один из подъездов признан аварийным. Жителям надо определиться, как сделать так, чтобы все работы стали возможны. Им предстоит встретиться с представителями подрядчиков работ, чтобы понять, как действовать дальше.