Первые обширные заморозки в сентябре 2021 года идут в Самарскую область

В Самаре будет не слишком-то тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первые заморозки в Самаре в сентябре уже приближаются. Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура по ночам опустится до минусовых значений. Мечтами на почве будут заморозки. А вот в ночь с субботы на воскресенье с 18 на 19 сентября заморозки до -3 градусов наступят повсеместно. При этом минусовые температуры будут и в воздухе, и на поверхности почвы.

- По сведению Гидрометцентра России во второй декаде сентября средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1º, - отмечают синоптики Приволжской УГМС, при этом отмечая, что изменения связаны с перемещением над регионом атлантического циклона с арктическим воздухом.

На этой неделе в Самарской области холодно будет и в дневное время. Ветер будет дуть с северо-запада, температура опустится до +9 +14 градусов. Осадков не будет, но утром в воскресенье обещают возможный туман, связанный как раз с перепадом дневных и ночных температур.

Губернатор Самарской области распорядился начать отопительный сезон ранее обычного как раз в связи с прохладной погодой, для того, чтобы не допустить вспышек простудных заболеваний.