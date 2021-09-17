Житель Самарской области гулял на улице с пакетом марихуаны

За пакет "дикарки" мужчина может получить до 10 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейским Новокуйбышевска поступило сообщение, что 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц Новокуйбышевска, при себе у мужчины был пакет с содержимым растительного происхождения. Экспертиза показала, что вещество в пакете – марихуана общим весом 400 граммов.

- В ходе опроса задержанный пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на озере возле сельского поселения Воскресенка для собственного употребления, без цели сбыта, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время в отношении новокуйбышевца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства в крупном размере». Теперь наркоману грозит лишение свободы до 10 лет.