В Самарской области хитрый конспиратор вскрыл пять магазинов и попытался запутать полицейских

Полицейские смогли найти грабителя, который всячески пытался запутать следы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летний самарец решил совершить серию краж в магазинах. Для этого он оделся во все черное, натянул майку на лицо и попросил знакомого отвезти его в Нефтегорск. Однако ни конспирация, ни притворное прихрамывание на одну ногу, не помогло преступнику остаться безнаказанным.

Полицейским Нефтегорска поступило сообщение от владельцев пяти торговых точек, расположенных на первом этаже многоквартирного дома. Общий ущерб, причиненный предпринимателям, составил около 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. На видеозаписях с камер в магазинах было запечатлено, как молодой человек в черном, с майкой на лице, забирает из кассы деньги и уходит, хромая на одну ногу. При анализе данных системы «Безопасный город» стало понятно, что преступник мог передвигаться в качестве пассажира на автомобиле серебристого цвета.

- Владельцем автомобиля оказался житель Самары. Он пояснил полицейским, что отдал свое транспортное средство своей знакомой. Женщина подтвердила, что была со своими знакомыми в Нефтегорске, но о совершении преступления не знает, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Дальнейшее расследование вывело полицейских на подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 22-летний житель Самары. В ходе опроса парень сознался в преступлении и рассказал, что он оделся во все тёмное, взял с собой из дома отвёртку и перчатки чёрного цвета. Знакомых он попросил отвезти его в Нефтегорск, якобы к товарищу, с которым нужно срочно встретиться. На одной из улиц он попросил остановиться и приехать за ним чуть позже, а сам пошел вскрывать торговые точки. Чтобы запутать полицейских, которые будут проверять видеозаписи с камер магазинов, преступник решил прикинуться хромым.

В настоящее время в отношении хитрого грабителя возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь преступнику грозит до 5 лет лишения свободы.