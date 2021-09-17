На телеканале «ЧЕ!» стартует новый сезон реалити-шоу «Решала» с Владом Чижовым

"Решала" вновь возвращается на телеэкраны страны

20 сентября 2021 года на телеканале «ЧЕ!» стартует новый сезон реалити-шоу «Решала», где Влад Чижов рассказывает, как распознать мошенников и не попасться на их уловки.

В новом шоу Влад расскажет, как бороться с интернет-мошенниками, брачными аферистами, а также с автоподставщикми и многими другими. Телезрителей научат не просто распознавать обман, но и бороться с их последствиями.

За годы существования проекта Влад Чижов раскрыл сотни афер, поэтому телезрители со всей страны больше не попадутся на крючок мошенников. Новый сезон «Решалы» стартует 20 сентября 2021 года в 21:30 на телеканале «ЧЕ!».