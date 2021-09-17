Первые погорельцы из Борского района получили сертификаты на приобретение жилья

Первым погорельцам вручили сертификаты на приобретение жилья

В Самарской области первые три сертификата на приобретение жилья получили семьи погорельцев из Борского района. Эти люди лишились своих домов из-за природного пожара, с которым боролись сотрудники МЧС на протяжении нескольких дней. Всего в двух сёлах сгорели 12 жилых домов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с первых дней искал решения для того, чтобы как можно быстрее справиться с катастрофой. Для ликвидации пожара привлекли и авиацию. Также в первые же дни Дмитрий Азаров встретился с погорельцам. Им была обещана вся возможная поддержка, которая уже оказывается.

На данный момент с заявлениями на получение социальной выплаты обратились 19 человек. Трое из них уже подобрали новое жилье. Губернатор лично встретился с ними, чтобы вручить сертификаты на получение жилья.

- Мы вместе определились с подбором жилья и теперь я вручаю вам эти сертификаты. Можете быть уверены, что решение вашей проблемы теперь на особом контроле и будет сделано все, чтобы вы могли спокойно жить, растить детей, творить, радоваться жизни, - отметил губернатор.

Среди тех, кто получит новое жилье - Раиса Хаустова, ветеран труда. 77-летняя женщина жила в селе Гвардейцы, которое первым пострадало от пожара. Она лишилась своего дома, огорода. Это было единственное жилье пожилой жительницы региона. Теперь она получит выплату и уже подобрала дом в селе Борское, в который теперь переедет. Она поблагодарила губернатора за помощь и за то, что не оставил людей в беде. Также сертификат получит и многодетная семьЯ Левик, у них трое детей. Они хотели отстраивать свой дом.

А дополнительной поддержкой для людей к новоселье станут собранные волонтёрами деньги. Чтобы распределить их справедливо, Дмитрий Азаров попросил собрать совет уважаемых людей района.